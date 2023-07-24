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        Elazığ'da otomobil, sürüye çarptı; 15 koyun öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:21
        Elazığ'da otomobil, sürüye çarptı; 15 koyun öldü

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da otomobilin sürüye çarptığı kazada 15 koyun öldü, sürücü yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AAZ 122 plakalı otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyunlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, 15 koyun öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ayakta müdahale edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-24 17:21:00

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