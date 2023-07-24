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        Elazığ´da otomobille motosiklet çarpıştı: 1´i ağır 5 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 21:16
        Elazığ´da otomobille motosiklet çarpıştı: 1´i ağır 5 yaralı

        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1´i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu´nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil, kavşakta 23 AEB 046 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-24 21:15:59

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