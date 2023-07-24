Elazığ´da otomobille motosiklet çarpıştı: 1´i ağır 5 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1´i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu´nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil, kavşakta 23 AEB 046 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-24 21:15:59