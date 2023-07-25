Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Murat (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Güney Çevre Yolu´nda meydana geldi. Kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil ile Mustafa Murat idaresindeki 23 AEB 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Murat ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Murat, tedaviye alındığı Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Murat´ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-25 11:30:50