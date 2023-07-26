Elazığ´da örtü yangını; 100 hektar arazi zarar gördü

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 100 hektar arazide zarar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Koparuşağı köyünde meydana geldi. Çalıca mevkisindeki arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 hektar arazi zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-26 15:23:23