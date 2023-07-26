Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine Kovancılar ilçesinde M.S. ve R.S.'nin, Palu ilçesinde de B.Ö.'nün belirlenen adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 663 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 530 gram kubar esrar, 10 gram eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-26 15:42:13