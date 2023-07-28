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        Elazığ´da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:01
        Elazığ´da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı, 18 kişiye işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir hafta içinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda, `Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak´ suçundan yakalanarak gözaltına 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 18 kişi hakkında da `Uyuşturucu Madde Kullanmak´ suçundan adli işlem yapılırken, aramalarda 1 kilo 725 gram kubar esrar, 466 gram metamfetamin ve 304 gram toz esrar ele geçirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-28 12:00:43

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