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        Fark edilen hırsız, kaçarken çaldıklarını düşürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:44
        Fark edilen hırsız, kaçarken çaldıklarını düşürdü

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da ev sahibinin fark ettiği hırsız, kaçtığı sırada çaldıklarını düşürdü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Parlak Sokak´taki Murat Apartmanı´nda meydana geldi. Apartmanın 1´inci katındaki bir daireye camdan giren kişi, içerideki telefon ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ev sahibinin durumu fark edip bağırması üzerine apartmandakiler uyanıp, hırsızın peşine düştü. Bu sırada çaldıklarının bir kısmını düşüren hırsız, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

        İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eşyalar sahibine teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-28 12:43:38

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