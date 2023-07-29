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        Damla sulamayla kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:46
        Damla sulamayla kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da damla sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştiren E.Y. (32), jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        Keban ilçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ile Keban İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda damla sulama sistemi döşenmiş bir tarlada 276 kök Hint keneviri ve kurumaya bırakılmış 3,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-07-29 14:45:27

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