Buzdolabının motorundaki patlama yangına neden oldu

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Palu ilçesinde, bir iş yerindeki buzdolabının motorunda meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangında zarar meydana geldi.

Palu ilçesinde, Murat Nehri kıyısındaki bir iş yerinin mutfağında bulunan buzdolabının motorunda, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, iş yerinde zarar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-29 17:37:58