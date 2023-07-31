Bakan Tunç: İnanç özgürlüğü anlamında önemli mesafeler aldık

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Temel hak ve özgürlükleri bugüne kadar genişlettik, genişletmeye devam edeceğiz. İnanç özgürlüğü anlamında çok önemli mesafeler aldık. Bugün burada özellikle inancımızı serbestçe dile getirebiliyorsak ve inancımızı serbestçe yaşayabiliyorsak aldığımız bu mesafe sayesindedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ´a geldi. İl protokolünce havalimanında karşılanan Bakan Tunç, Cem Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 19´uncu aşure programına katıldı. Programa Vali Dr. Ömer Toraman, Elazığ milletvekilleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, il protokolü, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli gibi manevi dinamiklerin, gönül sultanlarının hizmetleri ve eserleriyle hakkı, hakikati, doğruyu göstermekten başka bir gayret içine girmediğini ifade ederek, "Sevginize, muhabbetinize ortak olmaya geldik. Biz bu mekanları Hazreti Peygamber'e ve ehlibeytine gönülden muhabbet duyanların evi olarak görüyoruz. Hazreti Peygamber'in, öpüp koklamaya doyamadığı, üzerlerine titrediği, bizlere birer kutup yıldızı, birer örnek şahsiyet olarak emanet ettiği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, ne acıdır ki 72 ehlibeytiyle birlikte katledilmişlerdi. Biz onları gönülden seviyoruz, onlara zulmedenleri Rabbimize havale ediyoruz. Kerbela'nın acısını her daim yüreğimizde hissediyoruz. Şu nokta çok önemli, Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan da ve ehlibeyti de hayatları boyunca asla tefrikanın tarafında olmadılar. Müslümanların arasında tefrika çıkarmaya çalışanlara rağmen onlar, vahdetten, birlikten, kardeşlikten asla taviz vermediler. Bize düşen de bu nebevi tavrı devam ettirmek, bu nebevi çizgide dosdoğru yürümektir, sinemizi yaralayan ortak acılarımızdan ayrılık çıkarmak isteyenlere asla fırsat vermeden kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, birliğimizi daha da pekiştirmektir" dedi.

`BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ´

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Elazığ'ın da etkilendiğini hatırlatan Bakan Tunç, yaraları sarmak ve şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek çalışmalara da devam ediyoruz. 'Önce insan' diyoruz. İnsanımızı güçlendirmek için, kadınımızı, çocuklarımızı korumak, aileyi, toplumu güçlendirmek, eğitimden sağlığa kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar 21 yılda elde ettiğimiz kazanımların üzerine daha fazlasını ekleyebilmenin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde kalkındırmak için, enerjide bağımsız, savunma sanayisinde bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor. Elbette ki demokrasiden taviz vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlükleri bugüne kadar genişlettik, genişletmeye devam edeceğiz. İnanç özgürlüğü anlamında çok önemli mesafeler aldık. Bugün burada özellikle inancımızı serbestçe dile getirebiliyorsak ve inancımızı serbestçe yaşayabiliyorsak aldığımız bu mesafe sayesindedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin önünde engel koymak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Tunç, daha sonra pişirilen aşureleri dağıttı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-07-31 21:01:59