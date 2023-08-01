Mağazada elbise hırsızlığı kamerada

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen kadının, seçtiği 3 elbiseyi el çabukluğuyla çantasına koyarak çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 29 Temmuz´da Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Kadın elbiseleri satan mağazaya müşteri gibi gelen kadın, bir süre elbiseleri inceledi. Kadın ardından beğendiği 3 elbiseyi el çabukluğuyla çantasına koyarak ayrıldı. Mağaza sahibi, kadının hareketlerinden şüphelenerek görüntüleri inceledi. Hırsızlığı fark eden mağaza sahibi, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-01 12:37:55