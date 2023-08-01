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        Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik' açıklaması

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:18
        Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik' açıklaması

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek" dedi.

        Bakan Tunç, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Valilikte Vali Ömer Toraman ve protokol tarafından karşılanan Tunç, şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tunç, 2020'de çıkarılan kanunla açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin Covid-19 iznine çıkarıldığını hatırlatarak, "Bu izin 3 yıl sürdü. İzinde geçen süreler de infazdan sayıldı. Bu süre, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla doldu. Süre dolmadan önce TBMM'de yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek. Ama denetimli serbestlik için cezası 5 yıldan fazla olanlar, cezası daha yüksek olanlar, cezaevlerine geri dönmüş olacak. Ayrıca bu düzenlemede kapalı cezaevlerinde barındırılan hükümlüler de açık cezaevine 3 yıl erken çıkmış olacak. Denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. Düzenleme bu şekilde. Başvuruya 2 haftalık bir süre var. 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek olan yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün süresi içerisinde müracaat etmesi lazım. O süre de 15 Ağustos'ta sona eriyor. Süre içerisinde müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş olur. Direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar. Müracaat ederlerse, açık cezaevlerinde barındırılmaya devam ederler" dedi.

        Bakan Tunç, açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin sosyal hayata yeniden kazandırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bu hükümlüler, izin sürelerinde kendi işlerini kurabiliyor, aileleriyle vakit geçirebiliyor. Bu hükümlüler, topluma yeniden kazandırılmaya çalışılıyor" diye konuştu. Toplantının ardından valilikten ayrılan Tunç, Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti. (DHA)  DHA-Politika Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-01 13:17:23

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