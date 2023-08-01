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        Hafif ticari aracına bağladığı atı koşturarak götürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:07
        Hafif ticari aracına bağladığı atı koşturarak götürdü

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Palu ilçesinde sürücü, hafif ticari aracına bağladığı atı arkasından koşturup götürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, sürücü gözaltına alındı.

        Palu ilçesi Hasan Balo Parkı yolunda dün bir sürücü, kullandığı hafif ticari aracına yularını bağladığı atı arkasından koşturdu. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, atın koşarken zaman zaman tökezlediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Sürücü hakkında 5199 sayılı `Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet´ suçundan işlem yapıldı. At ise Elazığ Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-01 14:06:47

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