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        Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik' açıklaması (3)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:51
        Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik' açıklaması (3)

        DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

        Elazığ'daki temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden 6 ay sonra Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Güneykent Mahallesi'nde yapılan yeni konutlarına taşınan Saçı ailesini ziyaret etti. Ziyarete; Vali Ömer Toraman, Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti. Mustafa Saçı, eşi Belkıs Saçı, çocukları Miraç ve Miray ile görüşen Bakan Tunç, daha sonra konutlardaki diğer depremzedelerle sohbet etti. Tunç ayrıca çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi.(DHA)

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-01 17:50:26

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