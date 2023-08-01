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        Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik' açıklaması (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 19:25
        Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik' açıklaması (4)

        `SON 100 YILIN 21 YILINA AK PARTİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN DAMGA VURDU´

        Elazığ´da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Tunç, Türkiye Yüzyılı´nda AK Partinin son 21 yıla damga vurduğunu ifade ederek, "21 yılda Türkiye çok önemli mesafeler aldı. Her alanda Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ileriye taşıdık. Bu nedenle milletimiz AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan hiçbir zaman vazgeçmedi. Her sandıkta desteğini gösterdi. Biz de AK kadrolar, teşkilatlar, Cumhur İttifakı olarak milletimizin bu güvenine layık olabilmenin gayreti içerisinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bizim şu anda en öncelikli hedefimiz deprem bölgesinde zarara uğrayan illerimizi yeniden ayağa kaldırmak. Türkiye Yüzyılı başladı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladık. 100 yılı geride bıraktık. Bu 100 yıllık süreç içerisinde inişli, çıkışlı zamanlarımız oldu. Son 100 yılın 21 yılına AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurduk ve sizler buna vesile oldunuz. 21 yılda insanımızı, ailemizi, toplumu güçlendirdik. Şimdi yeni hedefimiz daha da ileriye taşımak. Hep 'Önce insan' dedik. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum, devlet güçlü olsun. O nedenle insanımızı eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar her alanda geliştirmek, ekonomik refahını artırmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

        `DÜNYANIN TAKDİRİNİ KAZANIYORUZ´

        Türkiye´nin dış politikada güçlü, dirayetli, hakkaniyetli ve adaletli uygulamalarıyla dünyanın takdirini kazandığını belirten Bakan Tunç, "Özellikle demokrasi çıtasını daha da yükseklere taşımanın gayreti içerisindeyiz. 21 yıl içerisinde demokrasimize müdahaleler oldu. Hain girişimlerle karşı karşıya kaldık. 367 krizleri, parti kapatma davaları, Gezi Olayları, 17-25 yargı darbesi girişimi ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Tüm bu zorlukları milletimizin desteğiyle aştık, bugünlere geldik. Bundan sonra da demokrasiye kast etmek isteyenlere karşı milletimizle birlikte dimdik duracağız. İnsan hak ve özgürlüklerini, temel hak ve özgürlükleri hep genişlettik. Özgürlük ortamını artırdık. Bundan sonra da insan hak ve özgürlüklerinin önüne engel koymak isteyenlerin karşısında duracağız. Vatandaşlarımızın en geniş anlamda temel hak ve hürriyetlerden yararlanmasını sağlayacağız. Dış politikada güçlü, dirayetli, hakkaniyetli, adaletli uygulamalarımızla dünyanın takdirini kazanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada artık savaşan ülkeler arasındaki arabuluculuğu yapmak için müracaat edilen lider konumunda" diye konuştu.

        Fırat Üniversitesi'ne geçen Bakan Tunç, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile görüştü. Ziyaretinin ardından Bakan Tunç, Elazığ Havalimanı'na geçerek uçakla Ankara'ya hareket etti. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-01 19:24:33

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