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        Elazığ´da kent merkezinde otluk alanda yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:46
        Elazığ´da kent merkezinde otluk alanda yangın

        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ kent merkezinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın akşam saatlerinde, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım ve çevredekiler itfaiye gelene kadar yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-01 20:45:55

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