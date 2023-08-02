Elazığ'da ağır hasarlı binanın çatısından sarkıttıkları iple malzeme indirdiler

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da depremde ağır hasar alıp tahliye edilen ve girişin yasak olduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kişi, sarkıttıkları iple malzeme indirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak tahliye edilen ve yıkım kararı verilen İstasyon Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kişi, topladıkları malzemeleri bağladıkları iple aşağıya indirdi. Girilmesi yasak olan binadan herhangi bir önlem de alınmadan malzeme indirilmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-02 15:41:36