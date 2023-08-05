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        Tekneden düşen su ürünleri mühendisi Merve, boğuldu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:56
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        Tekneden düşen su ürünleri mühendisi Merve, boğuldu
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da alabalık üretim tesisinde çalışan su ürünleri mühendisi Merve Taşkan (34), baraj gölünde tekneden düşüp boğuldu.

        Olay, öğleden sonra Keban ilçesinde meydana geldi. Nimri köyü mevkisindeki Fırat Nehri´nde bulunan bir alabalık üretim çiftliğinde su ürünleri mühendisi olarak çalışan Merve Taşkan, iddiaya göre dengesini kaybedip tekneden düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, dalgıç polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Merve Taşkan´ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Taşkan´ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-05 17:55:56

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