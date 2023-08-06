Otomobil ağaca ve direğe çarptı; aynı aileden 4 kişi yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da ağaca ve direğe çarptıktan sonra ters dönen otomobilde aynı aileden 4 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 34 CDN 107 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Ters dönen otomobildeki sürücü M.K., eşi F.K. ve çocukları Y.K. (10) ile E.K. (8) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-06 11:26:40