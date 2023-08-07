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        Hafif ticari aracın kafeye girdiği anlar kamerada

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:03
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        Hafif ticari aracın kafeye girdiği anlar kamerada
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        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaralanan olmadığı belirtildi.

        Kaza, sabah saatlerinde Ataşehir Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. 23 BU 658 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Y.Ö.'nün kontrolünden çıkıp kafeye girdi. Kazada yaralanan olmadı ancak araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın kafenin önündeki büyük saksıları devirip, camları kırarak içeri girdiği görülüyor. Sürücünün, iş yerindeki hasarı karşılayacağı ve işletme sahibinin herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-07 13:02:20

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