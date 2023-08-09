Elazığ'da boşaltılan hasarlı binanın çatısında yangın

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da depremden sonra boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kültür Mahallesi Ferah Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip, ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-08-09 12:15:25