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        Elazığ'da boşaltılan hasarlı binanın çatısında yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:16
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        Elazığ'da boşaltılan hasarlı binanın çatısında yangın
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da depremden sonra boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kültür Mahallesi Ferah Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip, ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-09 12:15:25

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