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        Pençe-Kilit şehidinin Elazığ´daki baba evine ateş düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:00
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        Pençe-Kilit şehidinin Elazığ´daki baba evine ateş düştü
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        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)IRAK´ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş´ın (27) Elazığ´daki baba evine ateş düştü.

        Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ulukent Mahallesi´nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesine acı haberi, Vali Ömer Toraman ve 8´inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Altınbaş'ın şehadet haberinin duyulması üzerine yakınları taziyeye geldi. 

        Şehidin cenazesinin, 2012 yılında görevi başındayken şehit olan babası Kadir Altınbaş'ın Ankara'da bulunan naaşının yanına defnedileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-09 19:59:45

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