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        Elazığ´da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı: 6 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 01:46
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        Elazığ´da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı: 6 yaralı
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        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kimliği belirsiz kişilerin, otomobilden pompalı tüfekle ateş açtıkları çay ocağındaki 6 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı´ndaki bir çay ocağında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler, içinde bulundukları otomobilden pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtı. Açılan ateşle çay ocağında oturan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-10 01:45:49

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