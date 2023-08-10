Elazığ´da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı: 6 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da kimliği belirsiz kişilerin, otomobilden pompalı tüfekle ateş açtıkları çay ocağındaki 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı´ndaki bir çay ocağında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler, içinde bulundukları otomobilden pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtı. Açılan ateşle çay ocağında oturan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-10 01:45:49