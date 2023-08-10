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        Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:57
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        Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Yüzügüllü (34) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

        Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Yüzügüllü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçaklandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzügüllü, hastanede kurtarılamadı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-10 11:56:47

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