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        Elazığ´da mezarlıkta yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 19:02
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        Elazığ´da mezarlıkta yangın
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        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ merkezde bulunan Sürsürü Mezarlığı´nda otluk alanda çıkan ve ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Mezarlığı´ndaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bazı mezarlar ve ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-10 19:01:43

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