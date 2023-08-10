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        Elazığ´daki yıkımda bayrak hassasiyeti; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:07
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        Elazığ´daki yıkımda bayrak hassasiyeti; o anlar kamerada
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        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören apartmanın kontrollü yıkımı sırasında operatör, fark ettiği 3´üncü kattaki Türk bayrağını iş makinesiyle alarak iş arkadaşına verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Elazığ´da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerinde ağır hasar gören yapıların yıkımı sürüyor. Elazığ Valiliği karşısındaki ağır hasarlı bir apartmanın, çevre güvenliği alınarak yıkımına başlandı. Bu esnada hidrolik makaslı ekskavatör operatörü, 3´üncü katta balkonda duran Türk bayrağını fark etti. İş makinesinin makası ile titizlikle binadaki bayrağı alan operatör, aşağıda bekleyen iş arkadaşına teslim etti. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-10 20:06:01

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