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        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 23:12
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        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde seyir halindeki 16 Z 4824 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler otomobili sardı. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-10 23:11:06

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