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        ELAZIĞ'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:10
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        ELAZIĞ'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI  
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        ELAZIĞ'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde seyir halindeki 16 Z 4824 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler otomobili sardı. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

        --------------------------

        -Otomobilden detay

        -Ekiplerin müdahalesi

        Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ

        2023-08-11 00:09:42

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