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        Elazığ'da yeğenini bıçaklayıp öldüren amca, tutuklandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:52
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        Elazığ'da yeğenini bıçaklayıp öldüren amca, tutuklandı
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, aralarındaki para meselesi nedeniyle Mustafa Yüzgüllü'yü (35) bıçaklayıp öldüren amcası Cemal Yüzgüllü (62), tutuklandı.

        Olay, 9 Ağustos'ta, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Yüzgüllü ile yeğeni Mustafa Yüzgüllü arasında pere meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cemal Yüzgüllü, yanında getirdiği bıçakla yeğenini bıçakladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Yüzgüllü, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yüzgüllü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Cemal Yüzgüllü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-11 16:51:47

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