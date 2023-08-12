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        Elazığ´da hasarlı cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:11
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        Elazığ´da hasarlı cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Elazığ´da hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

        Bahçelievler Mahallesi´ndeki Bahçelievler Camisi´nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremde hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, minarenin yıkılmasına karar verildi. Alınan güvenlik önleminin ardından ekipler, dün akşam saatlerinde minareyi kontrollü olarak yıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-12 12:10:43

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