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        Çay ocağına pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:33
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        Çay ocağına pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli, tutuklandı
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, çay ocağına pompalı tüfekle ateş edip 6 kişiyi yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ağustos günü otomobilden çay ocağına pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 6 kişi yaralandı. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla A.D. (19), D.Ö. (22) ve F.K. (18) şüpheli olarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve D.Ö. tutuklandı, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-12 13:32:15

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