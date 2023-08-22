Çocuğun el frenini indirdiği otomobil, hareket edip başka otomobile çarptı
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da çocuğun binip el frenini indirdiği otomobil, hareket edip başka bir otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çocuğun otomobilden inip, koşarak uzaklaştığı görüldü.
Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Sokak'ta dün, ismi öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, kapısı kilitli olmayan park halindeki otomobile girdi. Çocuk bir süre sonra el frenini indirince araç hareket edip, öndeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin aracın yanına geldiğini gören çocuk, inip koşarak bölgeden uzaklaştı. Araçlarda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-08-22 14:46:32