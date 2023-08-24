Ciple yolcu otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada 

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da cipin şehir içi yolcu otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yemişlik TOKİ mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 BK 303 plakalı cip, 23 ADM 488 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, 1'i kadın, 2 yolcu ile cip sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durağa koşarak gelen kadın yolcunun bindiği otobüsün orta kapısına, kavşakta cipin çarpması, kadının savrulması, sürücünün otobüsü durdurarak, yolcuların acilen inmesini istemesi, kadının ayağının kırıldığını ve hareket edemediğini söylediği anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-24 12:48:41