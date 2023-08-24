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        Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan 15 yaşındaki sürücüye ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:51 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:52
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        Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan 15 yaşındaki sürücüye ceza
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullanan A.A. (15), polisi ekipleri tarafından yakalandı. A.A.'ya cezai işlem uygulandı.

        Güney çevre yolunda, dün, kask ve koruyucu kıyafeti olmayan A.A., 23 AEA 141 plakalı motosikleti, üzerine yatarak, yüzüstü kullandı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sürücünün 15 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. A.A.´ya `Kask takmamak´, `Motorlu araç kullanırken el tutmamak´ ve `Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak´ suçlarından cezai işlem uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-24 13:50:15

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