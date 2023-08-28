Bakan Kacır: 450 milyon dolar tutarında uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık (2)

İŞ İNSANLARI VE STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' programının ardından kentte iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kacır´a ziyaretlerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Muhammed Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti. Bakan Kacır, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen istişare toplantısına katılarak, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra organize sanayi bölgesine geçen Kacır, burada bakanlığın teşvik desteği sunduğu iplik fabrikasını gezdi. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Bakan Kacır, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-28 19:28:59