Elazığ'da bıçaklı ve satırlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve satırlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Palu ilçesi Kalekent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp bıçaklı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan Y. (35) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercan Y., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ercan Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Diğer yaralı ise Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, kaçan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-29 11:49:32