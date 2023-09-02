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        Kavgada husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:03
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        Kavgada husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü: 2 yaralı
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü. Yaralanan 1`i ağır, 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, iş yerindeki kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen 2 kişinin üzerine döktü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olayın ardından kızgın yağ döken şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-09-02 15:01:25

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