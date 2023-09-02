Kavgada husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü: 2 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü. Yaralanan 1`i ağır, 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, iş yerindeki kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen 2 kişinin üzerine döktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından kızgın yağ döken şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-09-02 15:01:25