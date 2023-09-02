Silahlı kavgada ambulansta müdahale edilirken öldürülmüştü; baba- oğul tutuklandı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Kaya'yı (57) sağlık görevlilerinin ambulansta müdahalesi sırasında ateş ederek öldüren Mustafa Eren Şimşek (28) ile kavgaya karışan basası Osman Şimşek (60), tutuklandı.

Olay, dün Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cumhur Kaya (26) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde olan Hüseyin Kaya'yı alıp taşıdıkları ambulansta müdahale ederken, karşı taraftan Mustafa Eren Şimşek, tabancayla yaralıya ateş etti. Ambulanstaki Hüseyin Kaya da yaşamını yitirirken, diğer yaralı ise başka bir ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği´nce yürütülen soruşturmada gözaltına alınan baba Osman Şimşek ile oğlu Mustafa Eren Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-09-02 23:04:37