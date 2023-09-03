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        Yolun karşısına geçen kadının yaralandığı kaza kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:35
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        Yolun karşısına geçen kadının yaralandığı kaza kamerada
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı  Ç.K. ( 32) isimli kadın yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen Ç.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ç.K., ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

        2023-09-03 12:33:25

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