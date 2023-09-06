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        Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1 çocuk  öldü, 4  kişi yaralandı

        ELAZIĞ´dahafifticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada, 3,5 yaşındaki Ayaz Dağ, hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:23
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        Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1 çocuk  öldü, 4  kişi yaralandı
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        Kaza, sabah saatlerinde ElazığMalatya kara yolunun 10´uncu kilometresinde meydana geldi. İ.D.´nin kontrolünü yitirdiği 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçtaki 3,5 yaşındaki Ayaz Dağ´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü İ.D. ile M.D. E.D. ve Y.D. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ayaz Dağ'ın cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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