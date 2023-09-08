Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da TIR'ın dorsesi alev alev yandı; o anlar kamerada

        ELAZIĞ´daseyirhalindeki strafor yüklü TIR´ın dorsesi yandı. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 23:48 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da TIR'ın dorsesi alev alev yandı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yangın, akşam saatlerinde ElazığMalatya karayolunun 35´inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen strafor yüklü TIR´ın dorsesi, alev alarak yandı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, TIR´da hasar oluştu. Yangın nedeniyle Elazığ'a yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sallandık yıkılmadık!
        Sallandık yıkılmadık!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Keban'da gençlere top ve forma desteği
        Keban'da gençlere top ve forma desteği
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Elazığ'da depreme dayanıklı modern okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak
        Elazığ'da depreme dayanıklı modern okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak
        Keban'a atanan Hakim Ünver görevine başladı
        Keban'a atanan Hakim Ünver görevine başladı
        Elazığ'da kontrollü yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, sağlam binaya...
        Elazığ'da kontrollü yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, sağlam binaya...
        Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 zanlı gözaltına alındı
        Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 zanlı gözaltına alındı