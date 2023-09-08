Elazığ'da TIR'ın dorsesi alev alev yandı; o anlar kamerada

Yangın, akşam saatlerinde ElazığMalatya karayolunun 35´inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen strafor yüklü TIR´ın dorsesi, alev alarak yandı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, TIR´da hasar oluştu. Yangın nedeniyle Elazığ'a yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.