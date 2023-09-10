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        Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        ELAZIĞ´dakontroldençıkarak park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü E.A., yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 00:06 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:07
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        Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kaza, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Cengiz Darbaş Caddesi´nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 61 VH 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 23 AAK 989 plakalı kamyona çarptı. Kazada sürücü E.A. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan E.A., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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