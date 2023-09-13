Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Silahlı kavgada yaralanan Yunus, hayatını kaybetti

        ELAZIĞ'da2grubun silahlı kavgasında yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Yunus Yıldız (33), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı kavgada yaralanan Yunus, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, saat 01.00 sıralarında, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı'nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Yunus Yıldız, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        "Biz ne oynuyoruz?"
        "Biz ne oynuyoruz?"
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
        Günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak
        Günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji saat verdi! 10 kent için "sarı" alarm uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 10 kent için "sarı" alarm uyarısı!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!

        Benzer Haberler

        ELAZIĞ´DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
        ELAZIĞ´DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
        Elazığ´da silahlı kavga: 3 yaralı
        Elazığ´da silahlı kavga: 3 yaralı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da depremde ağır hasar alan 9 katlı bina yıkım esnasında çöktü
        Elazığ'da depremde ağır hasar alan 9 katlı bina yıkım esnasında çöktü
        Elazığ'da gönüllü gençler Hazar Gölü çevresinde temizlik yaptı
        Elazığ'da gönüllü gençler Hazar Gölü çevresinde temizlik yaptı