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        Elazığ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 10 gözaltı 

        ELAZIĞmerkezli3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, hacizli araçların ihale ile satış sürecinde sahte belge üreterek 22 ihalenin usulsüz olarak verilip, alınmasını sağlayan 1'i eski kamu görevlisi, 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:15
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        Elazığ merkezli 3 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 10 gözaltı 
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, 2019-2021 arasında hacizli araçların ihale ile satış sürecinde sahte belge üreterek 22 ihalenin usulsüz olarak verilip, alınmasını sağlayan 1'i eski kamu görevlisi, 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Elazığ merkezli Diyarbakır ve Burdur´da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda F.A. (55), M.Ö. (42), H.Ö. (32), C.A. (37), D.P. (28), F.Ö. (31), İ. A. (29), D.Y. (39), T. K. (21) ve S.Z.H. (40) gözaltına alındı.

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