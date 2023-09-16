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        Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

        ELAZIĞ'dapolisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:05
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        Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
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        ELAZIĞ'dapolisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucudan 8 suç kaydı olan İ.C. ve 19 suç kaydı bulunan K.D. yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar metamfetamin ve kokain ele geçirildi, adreslerinde de 44 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 1 pala, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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