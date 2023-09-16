Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
ELAZIĞ´da`Üst soydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari Ü.D., yakalandı.
ELAZIĞ´da`Üst soydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari Ü.D., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, `Üst soydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunan Ü.D.´nin saklandığı yeri belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla Ü.D.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.