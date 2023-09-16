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        Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

        ELAZIĞ´da`Üst soydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari Ü.D., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:15
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        Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
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        ELAZIĞ´da`Üst soydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari Ü.D., yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, `Üst soydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunan Ü.D.´nin saklandığı yeri belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla Ü.D.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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