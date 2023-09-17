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        Elazığspor - Pazarspor: 0-1

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Elazığspor, ligin ikinci haftasında evinde Pazarspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:10
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        Elazığspor - Pazarspor: 0-1
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Elazığspor, ligin ikinci haftasında evinde Pazarspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Elazığspor, ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyamadı. 44'üncü dakikada Pazarspor'un kazandığı serbest vuruşta Semih'in golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Elazığspor, rakip kalede gol bulmaya çalıştı. Ancak etkili pozisyonlar yaratamayan Elazığspor, son dakikalarda Burhan ve Bahattin ile yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Elazığspor, ligde 1 puanda kaldı. Pazarspor ise puanını 3'e yükseltti.

        DHA-Spor - Türkiye-Elazığ / Merkez - Tekin YALÇINKAYA

        2023-09-17 19:05:14

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