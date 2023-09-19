Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Jandarma operasyonunda 241 kilo esrar ele geçirildi; 2 tutuklama

        ELAZIĞve Diyarbakır'da, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 241 kilo esrar ve 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma operasyonunda 241 kilo esrar ele geçirildi; 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞve Diyarbakır'da, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 241 kilo esrar ve 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalarında, 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, şüphelilerden 2'sini takibe alıp, içinde bulundukları aracı Arıcak ilçesinde durdurup arama yaptı. Araçta 3 poşette 1 kilo esrar ele geçirildi, M.C. ve M.B. gözaltına alındı. Diyarbakır'da ikamet eden diğer şüpheli R.Y.'nin adresine yapılan operasyonda ise ev ve bahçedeki aramada 240 kilo esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.C. ve M.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. R.Y.'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Sivrice'de Gaziler Günü törenle kutlandı
        Sivrice'de Gaziler Günü törenle kutlandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Elazığspor - Pazarspor: 0-1
        Elazığspor - Pazarspor: 0-1
        Elazığ'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
        Elazığ'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
        Elazığ'da 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
        Elazığ'da 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, esnafı ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, esnafı ziyaret etti