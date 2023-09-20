TJK Elazığ Hipodromu'nda atık malzemelerden `geri dönüşüm parkı´ oluşturdu TürkiyeJokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda, çocuklarda geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, atık malzemelerden geri dönüşüm parkı oluşturuldu. Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan Elazığ Hipodromu, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için atık malzemelerin yeniden kullanılmasını sağladı. Hipodroma gelen çocuklara, geri dönüşümün önemini anlatmak ve onların zaman geçirebileceği bir alan oluşturmak için geri dönüşüm parkı oluşturuldu.

TürkiyeJokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda, çocuklarda geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, atık malzemelerden geri dönüşüm parkı oluşturuldu. Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan Elazığ Hipodromu, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için atık malzemelerin yeniden kullanılmasını sağladı. Hipodroma gelen çocuklara, geri dönüşümün önemini anlatmak ve onların zaman geçirebileceği bir alan oluşturmak için geri dönüşüm parkı oluşturuldu.

TJK Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, doğal kaynakları korumak ve geri dönüşümü verimli hale getirmek amacıyla bu projeyi yaptıklarını ifade ederek, "Hipodromumuzun tesislerinde kullanılan bariyerler, lastikler, paletler ve varil benzeri atıkların geri dönüşümünü sağlayarak, bunları şirin bir parka dönüştürdük. Amacımız aileleri ile hipodromumuza gelen çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirirken, bir taraftan da sıfır atık projesinin önemini anlayarak sürdürülebilir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan da atıklardan güzel bir park oluşturulduğunu ifade ederek, "Doğa bize emanet. Bu emaneti iyi korumak zorundayız. Burada da çocuklara hitap edilen bir park oluşturulmuş. Çevre bilincini oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Parktan detay

- Salıncak, ahşap evler ve oyun gereçleri

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan'ın konuşması

- Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik'in konuşması

- Detay görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-Elazığ - Tekin YALÇINKAYA

2023-09-20 17:21:55