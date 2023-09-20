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        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        ELAZIĞ´da,iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:10
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        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        ELAZIĞ´da,iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı´nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 P 1257 plakalı otomobil ile 23 ED 002 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobildeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2´sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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