Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ´da,iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı´nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 P 1257 plakalı otomobil ile 23 ED 002 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobildeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2´sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.